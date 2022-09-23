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16:58
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера выступил против проекта Netflix о маньяке
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:15

Двоюродный брат одной из жертв серийного убийцы Джеффри Дамера выступил против сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера». Об этом сообщил Independent.

Мужчина заявил в твиттере, что новый триллер ретравмировал членов его семьи. Шоу вышло на платформе 22 сентября. В нем в числе прочих была показана сцена с истерикой сестры убитого Эррола Линдси в зале суда.

«Я никому не указываю, что смотреть, я знаю, что тру-крайм-медиапроекты очень популярны сейчас, но если вам интересно узнать о жертвах, моя семья в ярости от этого шоу. Оно ретравматизирует снова и снова, и для чего? Сколько фильмов/шоу/документальных лент нам нужно?»

Родственника Эррола Линдси и его старшей сестры Рите Иссел возмутило, что авторы сериала воссоздали эмоциональный срыв девушки «перед лицом человека, который пытал и убил ее брата». Он назвал такой поступок кинематографистов диким.

В инстаграме* Эрик (так зовут кузена Эррола Линдси) добавил, что он не намерен смотреть сериал. «Моя семья несчастлива», — добавил мужчина.

Критику проекта поддержали многие зрители, не имеющие связей с семьями жертв Дамера. Они назвали сериал тошнотворным, приводящим при просмотре в стресс и даже нацеленным на романтизацию чудовищных преступлений.

«Монстр: История Джеффри Дамера» — новый проект продюсера Райана Мерфи, известного по «Американской истории ужасов», «Позе» и «Голливуду». Главную роль в шоу исполнил Эван Питерс. Трейлер можно посмотреть здесь.

Джеффри Дамер — один из самых известных серийных убийц США, получивший прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами в 1978–1991 годах стали 17 юношей и мужчин, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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