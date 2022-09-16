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13:59
Вышел трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр: История Джеффри Дамера» — о серийном убийце
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:17

Netflix выпустил первый трейлер сериала «Монстр: История Джеффри Дамера». Релиз состоится 21 сентября на стрим-сервисе.

Проект расскажет историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, каждый из которых будет рассказан с точек зрения различных жертв Дамера. Режиссером пилотной серии выступил Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мокк («Голливуд»).

Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи, известный по таким работам, как «Американская история преступлений», «Хор», «Поза» и «Части тела». Роль убийцы Джеффри Дамера исполнил Эван Питерс.

Ранее про серийного убийцу было снято несколько фильмов. Среди них — «Палач Дамер» с Джереми Реннером в главной роли и «Мой друг Дамер» с Россом Линчем.

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Netflix
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Райан МерфиКарл ФранклинЭван ПитерсДжереми Реннер
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