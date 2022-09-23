«Для удобства граждан»: в Москве откроют временные пункты мобилизации

В Москве откроют временные пункты мобилизации. Агентство городских новостей «Москва» пишет, что это сделали для удобства жителей столицы.

Временные пункты мобилизации будут открыты в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Романа Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

Из заметки агентства следует, что временные пункты мобилизации «позволят не только комфортно организовать прием посетителей, но и обеспечить отсутствие дополнительных неудобств для москвичей, живущих рядом с военкоматами». Кроме того, мобилизованных будет отвозить транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации.

За несколько часов до этого Театр Виктюка, в котором откроется временный пункт мобилизации, сообщил об отмене всех спектаклей, которые были запланированы с 24 сентября по 9 октября, «по техническим причинам».