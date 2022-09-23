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Театр Романа Виктюка отменил все спектакли вплоть до 9 октября
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:58

Театр Романа Виктюка отменил показы всех спектаклей, которые были запланированы с 24 сентября по 9 октября. Это произошло из‑за «технических причин», сообщили на сайте театра.

Деньги за электронные билеты, приобретенные онлайн, будут возвращены гостям театра на банковские карты автоматически в течение нескольких дней. Билеты, купленные в кассе театра, можно будет вернуть с 10 октября по 30 марта.

Какие именно технические причины привели к отмене спектаклей, в театре не уточнили. Ближайшим спектаклем, который покажет труппа, станет постановка «Танго». Ее можно будет увидеть 11 октября на основной сцене.

Полную афишу на октябрь можно посмотреть на сайте театра. В ней можно найти спектакли, участвующие в программе «Пушкинская карта», премьеры сезона, а также постановки, сделанные специально ко дню рождения Романа Виктюка.

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