Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре

Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на ланкийского министра транспорта Бандулу Гунавардану.

Гунавардана сообщил, что сначала власти страны намерены запустить рейсы из Москвы в Коломбо, самый большой город Шри-Ланки и ее неофициальную столицу, и обратно, а затем восстановить перелеты в Петербург. Другие маршруты будут прорабатываться позже.

«Аэрофлот» — единственный осуществлявший перелеты из России на Шри-Ланку авиаперевозчик –приостановил рейсы в страну в начале июня после ареста самолета по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Позднее суд Коломбо разрешил самолету вернуться в Россию.

Всего в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиация в апреле (последние доступные данные). После этого авиасуда начали переводить в российский реестр. Сейчас в нем более 600 самолетов, большинство из которых — Airbus и Boeing.