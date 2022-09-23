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В сеть слили трейлер второго сезона «Локи»
Дарья Мельникова
Сегодня в 06:22

В сеть слили первый трейлер второго сезона сериала «Локи», показанный во время D23 Expo. Дата выхода и детали сюжета пока не сообщаются.

В ролике Локи идет по коридору под жуткую музыку, а в перерывах между кадрами появляются различные его версии. «Это прозвучит странно. Меня протащили сквозь время, и я видел ужасные, ужасные вещи», — произносит он.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино и Оуэн Уилсон. Одного из новых героев сериала сыграл Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу». В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».

Первый сезон «Локи» дебютировал 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылит его на атомы.

Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».

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Том ХиддлстонОуэн УилсонДжастин БенсонАарон Мурхед
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