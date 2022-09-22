ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах

«Мы считаем, что наша базовая магистраль — расчеты в национальных валютах, но тем не менее расчеты в криптовалюте будут где‑то уместны. И здесь мы с ЦБ сразу сошлись, они также считают это допустимым. Сейчас у нас в целом на выходе согласован законопроект в этой части. Он в целом выписывает то, как можно криптовалюту приобрести, что можно с ней делать и как можно или нельзя осуществлять трансграничные расчеты», — сказал он.