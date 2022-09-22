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ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:06

Минфин и Центробанк в целом согласовали законопроект, регулирующий трансграничные расчеты в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

«Мы считаем, что наша базовая магистраль — расчеты в национальных валютах, но тем не менее расчеты в криптовалюте будут где‑то уместны. И здесь мы с ЦБ сразу сошлись, они также считают это допустимым. Сейчас у нас в целом на выходе согласован законопроект в этой части. Он в целом выписывает то, как можно криптовалюту приобрести, что можно с ней делать и как можно или нельзя осуществлять трансграничные расчеты», — сказал он.

По словам Моисеева, ЦБ и Минфин сошлись во мнении, что сейчас «без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись».

О планах Минфина и Банка России о частичной легализации расчетов криптовалютой стало известно 5 сентября. Тогда министерство предлагало ввести поднадзорные Центробанку криптокошельки.

Подробности по теме
В России могут частично легализовать расчеты криптовалютой. Как это будет работать?
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Алексей Моисеев
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