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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
Виктория Шанина
Сегодня в 14:31

В Казахстане назначили дату внеочередных президентских выборов — они пройдут 20 ноября. Соответствующий указ подписал действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Изначально президентские выборы в Казахстане должны были состояться в 2024 году.

С инициативой провести досрочные выборы в начале сентября выступил сам Токаев. Он заявил, что необходимо «комплексно перезагрузить ключевые госинституты в соответствии с новой стратегией», чтобы «активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны».

«Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое», — сказал тогда президент.

17 сентября Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Конституцию Казахстана. По ним президентский срок увеличивается до семи лет, при этом глава государства не имеет права на переизбрание.

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