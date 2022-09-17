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Столице Казахстана официально вернули прежнее название — Астана
Виктория Шанина
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Столицу Казахстана переименовали из Нур-Султана обратно в Астану. Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил соответствующие поправки, сообщается на официальном сайте администрации страны.

Документ предполагает также изменения в закон о сроке президентства. Теперь глава государства остается на должности в течение семи лет, но без права переизбрания

2 сентября депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице прежнее название — Астана. Они объяснили, что это неправильно, «когда при жизни человека его именем называется город», что жители страны не приняли новое название и поэтому нужно вернуть историческую справедливость.

В последний раз Нур-Султан официально был Астаной в 2019 году, пока в марте столицу Казахстана не переименовали в честь первого президента республики Нур-Султана Назарбаева.

Всего на данный момент название города менялось четыре раза. Изначально он был Акмолинском, затем Целиноградом, Акмолой и Астаной, а сейчас столица называется Нур-Султаном.

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