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В Госдуме считают, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах России
Виктория Шанина
Сегодня в 12:52

Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

Такой вывод Картаполов сделал исходя из численности населения в каждом субъекте РФ. Он отметил, что «каждый субъект РФ получает разнарядку исходя из своих возможностей».

«Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха-Якутия. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», — сказал Андрей Картаполов.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении с этого дня частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников. Всего призовут 300 тыс. резервистов.

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Госдума
люди
Андрей КартаполовВладимир ПутинСергей Шойгу
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