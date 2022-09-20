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Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: «Всеобщей мобилизации не будет»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:58

Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Интервью с ним вышло в «Парламентской газете».

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет.
Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы по обороне

При этом Картаполова спросили насчет введения в России военного времени и военного положения. Он не исключил, что в отдельных регионах это возможно.

«Я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам», — заявил он.

Картаполов принимал участие в разработке внесенных сегодня в Уголовный кодекс поправок, которые вводят в законодательство понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

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