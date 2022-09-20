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Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:16

Электронщик и битмейкер группы The xx Джейми хх (Джейми Смит) выпустил новый сингл «Kill Dem». Это первый сингл музыканта после «Let’s Do It Again» 2020 года.

Ритмичный трек с карибским оттенком был написан на основе подростковых воспоминаний Джейми Смита о карнавале в лондонском Ноттинг-Хилле. Это ежегодный карнавал, который проводится на улицах города с 1966 года.

Смит станет хедлайнером шоу в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе через несколько дней.

Музыкант продюсировал дебютный сольный альбом своего товарища по группе The xx Оливера Сима «Hideous Bastard».

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