Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала

Электронщик и битмейкер группы The xx Джейми хх (Джейми Смит) выпустил новый сингл «Kill Dem». Это первый сингл музыканта после «Let’s Do It Again» 2020 года.
Ритмичный трек с карибским оттенком был написан на основе подростковых воспоминаний Джейми Смита о карнавале в лондонском Ноттинг-Хилле. Это ежегодный карнавал, который проводится на улицах города с 1966 года.
Смит станет хедлайнером шоу в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе через несколько дней.
Музыкант продюсировал дебютный сольный альбом своего товарища по группе The xx Оливера Сима «Hideous Bastard».
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
людиДжейми Смит