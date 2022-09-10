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Оливер Сим из группы The xx выпустил дебютный альбом «Hideous Bastard»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

Вокалист и бас-гитарист The xx Оливер Сим выпустил свой первый сольный альбом «Hideous Bastard». Некоторые песни из пластинки он уже публиковал ранее — «Romance With я Memory», «Fruit», «GMT», «Sensitive Child» и «Hideous».

Всего «Hideous Bastard» предлагает послушать десять композиций. Это личный альбом, в котором Сим делится переживаниями со слушателями. Прежде чем объединиться с Jamie xx для записи «Romance With A Memory», Сим не собирался записывать сольный альбом, но друг уговорил его.

«Я записал пластинку не для того, чтобы зациклиться, а для того, чтобы освободиться от чувства стыда и страха, которые я испытывал долгое время. <…> Она крутится вокруг одной из вещей, которая, вероятно, вызвала у меня больше всего страха и стыда. Мой ВИЧ-статус. Я живу с этим диагнозом с 17 лет, и это повлияло на то, как я себя ощущаю и что, как мне кажется, ощущают по отношению ко мне другие с этого возраста и далее», — рассказал Сим.

В этом году на Каннском кинофестивале показали короткометражный фильм «Hideous». Он рассказывает о квир-герое, живущем с диагнозом ВИЧ. Снятая Симом и режиссером Янном Гонсалесом лента вышла накануне на стриминге Mubi.

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