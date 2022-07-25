«Вкусно — и точка» планирует запустить собственную доставку в конце августа — начале сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендира сети Олега Пароева.

По его словам, это произойдет только после открытия всех ресторанов сети. В настоящее время из 850 предприятий открыто более 300.

Пароев также заявил, что в сети пива не будет — и точка.

Ранее «Вкусно — и точка» анонсировал замену «Биг Мака» и «Макфлури». Пароев также объявил о замене детского набора с игрушкой «Хэппи Мил».

Часть ресторанов «Вкусно — и точка» на базе бывшего «Макдоналдса» открылась 12 июня. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».