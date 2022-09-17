Вуди Аллен заявил, что планирует оставить кино после окончания работы над следующим фильмом

Американский кинорежиссер Вуди Аллен высказался о возможном завершении карьеры. Его слова приводит испанская газета La Vanguardia.

Аллен заявил: «Мой следующий фильм станет пятидесятым по счету, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться». Детали ленты стали известны в начале июня: режиссер сообщил, что приступит к съемкам в сентябре, они пройдут в Париже.

Он провел параллели в повествовании грядущей картины с номинировавшимся на «Оскар» «Матч-пойнтом», триллером 2005 года, который Аллен считает одной из лучших своих работ. Фильм будет поставлен на французском языке, весь актерский состав — также французы.

На протяжении пяти десятилетий, с 1960-х по 2010-е годы, Аллен снимал в среднем по одному фильму в год.

В интервью La Vanguardia режиссер сообщил, что не планирует писать мемуары, но размышляет о романе. «Думаю, в нем будет много юмора, потому что для меня это естественно», — заявил он.

В последние годы на фоне обвинений в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу от брака с Мией Фэрроу несколько издательств отказались публиковать мемуары Аллена. Также он столкнулся со сложностями в выпуске новых картин. Отношениям режиссера с дочерью посвящен мини-сериал HBO «Аллен против Фэрроу».