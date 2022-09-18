СМИ: президент РАН может снять свою кандидатуру с выборов нового главы Академии

Действующий президент РАН Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. Об этом пишут «Московский комсомолец» и издание «Подъем» со ссылкой на источники.

По данным «МК», еще недавно Сергеев был уверен в своем участии в выборах, регулярно давал интервью и посещал отделения Академии. Однако около полудня 18 сентября, накануне Общего собрания РАН, неожиданно решил снять свою кандидатуру.

Академик-секретарь отделения физических наук РАН Иван Щербаков отправил электронное письмо об этом 40 членам своего отделения. Из него следует, что Сергеев объявит о своем решении на открытии Общего собрания.

Выборы должны состояться 20 сентября. Помимо Сергеева на должность претендуют Дмитрий Маркович и Геннадий Красников. Они, как сообщает «МК», свои кандидатуры снимать не планируют.

Академики в связи с этими сообщениями опасаются, не будет ли сорван кворум Общего собрания. Без него голосование не может быть запущено.

Как отмечает «Подъем», чтобы выборы состоялись, должна собраться половина списочного состава академиков и членкоров — это более 1 тыс. человек. В обратном случае нового руководителя РАН назначит президент России Владимир Путин, а новые выборы состоятся через четыре месяца.