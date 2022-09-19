Heineken планирует выпустить газировку на замену Coca-Cola

Российское подразделение пивоваренной компании Heineken зарегистрировало в Росаккредитации линейку безалкогольных газированных напитков. Об этом сообщает «Коммерсант».

Товары заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

В описании сказано, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые и алюминиевые банки. В качестве изготовителей указаны российские заводы Heineken. По данным издания, расширение ассортимента сможет повысить ценность бизнеса.

Согласно NielsenIQ, с мая по июль доля локальных брендов газировки выросла с 19,8 до 25,3%, а ее продажи в январе–августе возросли на 22,6% в деньгах и на 1,3% в объеме год к году.

Coca-Cola объявила о приостановке работы в России 8 марта. В тот же день о намерении приостановить продажу Pepsi, 7Up и Mirinda сообщила PepsiCo. Теперь производитель Coca-Cola «Мултон партнерс» выпускает газированные напитки под маркой «Добрый», а PepsiCo расширила линейку Evervess и «Русский дар».