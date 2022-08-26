Coca-Cola будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола»

Coca-Cola начнет продавать в России напиток под новым брендом «Добрый кола». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет называться „Добрый кола“, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — рассказал на пресс-конференции основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

Он предположил, что продажи напитка будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola.

Подразделение компании в России также было переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). «Интерфакс» подчеркивает, что теперь производство будет гораздо меньшим, так как Multon Partners уделит основное внимание уже существующим местным брендам — «Добрый», «Богатый» и «Моя семья».

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