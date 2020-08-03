Александр Долгополов рассказал о депрессии и попросил о помощи

Российский стендап-комик Александр Долгополов рассказал о том, что борется с депрессией и попросил о помощи. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать. Дайте совет, пожалуйста, я до последнего откладывал сюда писать», — написал Долгополов.