Александр Долгополов рассказал о депрессии и попросил о помощи

Российский стендап-комик Александр Долгополов рассказал о том, что борется с депрессией и попросил о помощи. Об этом он написал в своем твиттере.
«Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать. Дайте совет, пожалуйста, я до последнего откладывал сюда писать», — написал Долгополов.
В январе полиция начала проверку в отношении Долгополова из‑за жалобы, связанной с оскорблением чувств верующих. МВД тогда направило запрос в петербургский бар HopHead Tap Room о выступлении там Долгополова, после чего комик уехал из России в Израиль и устроил тур по Европе. Однако в марте Долгополов вернулся, заявив, что для него «сложно интегрироваться в новое общество».
В интервью Юрию Дудю Долгополов рассказывал о том, что у него диагностировали биполярное расстройство. Для этого заболевания характерны сильные и циклические перепады настроения, при которых гипомания и активное, эйфорическое состояние сменяется затяжной депрессией.
В 2019 году «Афиша Daily» выпустила подкаст с Долгополовым, в котором он рассказывал о медийности, личной ответственности и конкуренции среди стендап-комиков.