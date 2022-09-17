Вышел сборник самых ранних записей The Velvet Underground «Words and Music, May 1965»

Американский лейбл «Light in the Attic» выпустил сборник песен группы The Velvet Underground «Words and Music, May 1965» — это самые ранние из известных записей коллектива. Альбом можно послушать здесь.

На пластинке 10 треков, включая версии самых известных композиций VU: «I’m Waiting for the Man», «Pale Blue Eyes» и «Heroin». Сборник выпущен под именем Лу Рида, покойного фронтмена группы.

В записи участвуют только Рид и гитарист Джон Кейл — два основателя группы. Все демо сыграны исключительно в акустике — The Velvet Underground звучат на них как фолк-дуэт.

The Velvet Underground собрались в середине 1960-х и стали одной из важнейших групп в мировой рок-музыке. Вот как об их первом альбоме «The Velvet Underground & Nico» отзывался Григорий Пророков:

«Сейчас оценить революционность дебютного альбома VU сложно, но для зашоренной и консервативной поп-музыки 60-х это была настоящая бомба; тут намешано все подряд — и ритм-н-блюз, и гаражный рок, и даже сахарный поп, но все сыграно одинаково грязно, минималистично и с неприятием существовавших в то время музыкальных конвенций».

Эта цитата взята из архивного материала «Афиши», посвященного памяти Лу Рида, который скончался в октябре 2013 года. Предлагаем вам перечитать этот текст.