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Вышел сборник самых ранних записей The Velvet Underground «Words and Music, May 1965»
Денис Ламехов
Сегодня в 13:28

Американский лейбл «Light in the Attic» выпустил сборник песен группы The Velvet Underground «Words and Music, May 1965» — это самые ранние из известных записей коллектива. Альбом можно послушать здесь.

На пластинке 10 треков, включая версии самых известных композиций VU: «I’m Waiting for the Man», «Pale Blue Eyes» и «Heroin». Сборник выпущен под именем Лу Рида, покойного фронтмена группы.

В записи участвуют только Рид и гитарист Джон Кейл — два основателя группы. Все демо сыграны исключительно в акустике — The Velvet Underground звучат на них как фолк-дуэт.

The Velvet Underground собрались в середине 1960-х и стали одной из важнейших групп в мировой рок-музыке. Вот как об их первом альбоме «The Velvet Underground & Nico» отзывался Григорий Пророков:

«Сейчас оценить революционность дебютного альбома VU сложно, но для зашоренной и консервативной поп-музыки 60-х это была настоящая бомба; тут намешано все подряд — и ритм-н-блюз, и гаражный рок, и даже сахарный поп, но все сыграно одинаково грязно, минималистично и с неприятием существовавших в то время музыкальных конвенций».

Эта цитата взята из архивного материала «Афиши», посвященного памяти Лу Рида, который скончался в октябре 2013 года. Предлагаем вам перечитать этот текст.

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