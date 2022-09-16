В Англии съемки новой части «Миссия невыполнима» приостановили из‑за нашествия овец

В Англии пришлось приостановить съемки фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть вторая» Об этом сообщает Indiewire.

Дело в том, что стадо из десятка овец вторглось на съемочную площадку. Исполнитель главной роли Том Круз выразил восхищение животными и отошел в сторону, чтобы их пропустить.

Съемки новой части начались сразу после завершения работы над фильмом «Миссия невыполнима-7» (другое название — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»). Выход восьмой части франшизы запланирован на 28 июня 2024 года, через год после релиза седьмого фильма.

Ранее Deadline со ссылкой на источники сообщил, что сотрудничество актера Круза и режиссера Кристофера МакКуорри не закончится после премьеры боевика «Миссия невыполнима-8», так как они намерены выпустить еще две картины.

Деталей о будущих лентах пока мало. Известно только, что одна из них будет мюзиклом, а вторая — экшен-фильмом с потенциалом начала новой кинофраншизы.

Том Круз играет ведущего агента тайной спецслужбы Итана Ханта уже 26 лет. Первая картина вышла на экраны в 1996 году.