Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют выпустить еще две картины после «Миссия невыполнима-8»

Сотрудничество актера Тома Круза и режиссера Кристофера МакКуорри не закончится после премьеры боевика «Миссия невыполнима-8». Они намерены выпустить еще две картины, пишет Deadline со ссылкой на источники.

Деталей о будущих лентах пока мало. Известно только, что одна из них будет мюзиклом, а вторая — экшен-фильмом с потенциалом начала новой кинофраншизы.

Кроме того, Круз намерен вернуться к роли Леса Гроссмана из фильма «Солдаты неудачи». Пока неясно, станет ли на этот раз Гроссман главным героем или это вновь будет камео.

Премьера боевика «Миссия невыполнима-8» запланирована на 2024 год. Съемки уже идут в Великобритании. В сети пишут, что в фильме Круз порадует поклонников новым сложным трюком.