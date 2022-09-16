Временно исполняющей обязанности главреда «Комсомольской правды» стала Олеся Носова

Российская журналистка Олеся Носова стала временно исполняющей обязанности главного редактора и генерального директора газеты «Комсомольская правда». Об этом сообщили на сайте издания.

Носова работает в «Комсомольской правде» с 1994 года. С 2007 года она выступала шеф-редактором сайта СМИ. Журналистка, как отметили в редакции, становилась лауреатом многочисленных профессиональных премий.

В частности, она получила премию правительства России за создание первой мультимедийной редакции. Союз журналистов России выражал Носовой официальную благодарность за участие в образовательных практикумах и вклад в развитие региональной журналистики.

В 2022 году Олеся Носова стала лауреаткой премии «Медиаменеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» и премии «Золотое перо».

«Стоит отметить, что за четырнадцать лет под руководством Олеси Носовой сайт kp.ru нарастил аудиторию более чем в двадцать раз», — отметили коллеги журналистки.

Носова заняла должность врио главреда и гендиректора «Комсомольской правды» после того, как 14 сентября скончался прежний главный редактор газеты Владимир Сунгоркин. Он умер от инсульта во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет.