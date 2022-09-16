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ЦБ: в России останется доступна свободная конвертация валют — даже «токсичных»
Денис Ламехов
Сегодня в 14:18

В России останется доступна свободная конвертация валюты, даже несмотря на «токсичность» доллара и евро, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует «Коммерсант».

Она уточнила: «Появляются риски заморозки, и те страны, которые их [„токсичные валюты“] выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <…> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно».

В июле Набиуллина сообщила, что наличные доллары продолжат обращаться в России «даже при апокалиптическом, сложном сценарии». По данным ЦБ, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными общей суммой порядка 85 млрд долларов.

При этом глава регулятора тогда отметила, что Банк России проводит политику девалютизации. «Должны быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков если не в рубли, то в дружественную валюту», — заявила она.

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тэги
Банк РоссииКоммерсант
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Эльвира Набиуллина
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