В России останется доступна свободная конвертация валюты, даже несмотря на «токсичность» доллара и евро, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует «Коммерсант».

Она уточнила: «Появляются риски заморозки, и те страны, которые их [„токсичные валюты“] выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <…> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно».

В июле Набиуллина сообщила, что наличные доллары продолжат обращаться в России «даже при апокалиптическом, сложном сценарии». По данным ЦБ, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными общей суммой порядка 85 млрд долларов.

При этом глава регулятора тогда отметила, что Банк России проводит политику девалютизации. «Должны быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков если не в рубли, то в дружественную валюту», — заявила она.