Набиуллина: наличные доллары останутся в обороте в России «даже при апокалиптическом сценарии»

Наличные доллары США продолжат обращаться в России «даже при апокалиптическом, сложном сценарии», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводят «Ведомости».

По данным ЦБ, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными общей суммой порядка 85 млрд долларов.

При этом глава регулятора отметила, что Банк России проводит политику девалютизации. «Должны быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков если не в рубли, то в дружественную валюту», — заявила она.

Также Центробанк намерен осенью продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты, так как оснований ждать улучшения ситуации с ее ввозом в страну нет.

В начале марта ЦБ запретил покупку наличной валюты физическими лицами и установил ограничение в 10 тыс. долларов на ее выдачу с действующих вкладов до 9 сентября.

Снижение ключевой ставки до 8% сегодня, 22 июля, глава ЦБ объяснила «благоприятным фоном в российской экономике». Согласно ее заявлению, ценовое давление продолжает ослабевать, снижение цен продолжается почти без перерыва уже 9 недель.