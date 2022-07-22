перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Оззи Осборн и Тони Айомми из Black Sabbath записали трек «Degradation Rules» 17:58
YouTube начнет удалять ролики с дезинформацией об абортах 17:54
Генсек ООН подписал c Россией соглашение по вывозу зерна из Украины 17:48
Набиуллина: наличные доллары останутся в обороте в России «даже при апокалиптическом сценарии» 17:30
РКН внес сайт сервиса премиального такси Wheely в реестр запрещенных 17:23
Егор Крид выпустил сингл «We Gotta Get Love» в стиле кальян-рэпа 17:05
Русский музей планирует открыть виртуальный филиал в китайском городе Циндао 17:03
Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов за завышенные цены на лекарства от эпилепсии 16:22
Центробанк улучшил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году 16:07
metromap.moscow
Пять диаметров и более 200 новых станций: появилась схема московского метро 2030 года 16:03
Долговые обязательства российской «дочки» Google превышают 19 млрд рублей 15:35
Disney выпустил тизер сериала по «Сокровищу нации» 15:25
Братья Руссо хотят экспериментов. Например, они готовы снять мюзикл и поработать с The Weeknd 14:58
Manic Street Preachers выложили архивную песню «Rosebud» — она войдет в переиздание «Know Your Enemy» 14:55
На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль для тех, кто рассказывает о музыке в цифровой среде 14:16
«Союзмультфильм»/YouTube
Чилиец искал мультфильм о Пиноккио из детства. Оказалось, это советские «Приключения Буратино» 13:48
Талибы запретили безосновательно критиковать чиновников 13:30
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project 13:10
Баста, Антоха МC и «Хлеб»: VK Fest объявил полный лайнап фестиваля 12:45
Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК 12:27

Набиуллина: наличные доллары останутся в обороте в России «даже при апокалиптическом сценарии»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:30

Наличные доллары США продолжат обращаться в России «даже при апокалиптическом, сложном сценарии», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводят «Ведомости».

По данным ЦБ, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными общей суммой порядка 85 млрд долларов.

При этом глава регулятора отметила, что Банк России проводит политику девалютизации. «Должны быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков если не в рубли, то в дружественную валюту», — заявила она.

Также Центробанк намерен осенью продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты, так как оснований ждать улучшения ситуации с ее ввозом в страну нет.

В начале марта ЦБ запретил покупку наличной валюты физическими лицами и установил ограничение в 10 тыс. долларов на ее выдачу с действующих вкладов до 9 сентября.

Снижение ключевой ставки до 8% сегодня, 22 июля, глава ЦБ объяснила «благоприятным фоном в российской экономике». Согласно ее заявлению, ценовое давление продолжает ослабевать, снижение цен продолжается почти без перерыва уже 9 недель.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Банк России
Люди
Эльвира Набиуллина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить