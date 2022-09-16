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Дарья Мельникова
Сегодня в 13:46

Рэпер Folkpro выпустил свежий EP «Чекай гиганта». В мини-альбом вошло пять треков, на фитах — артисты из Великобритании: Tveth, Polyana и Grim Sickers.

Новый релиз рэпера описывается как «эстетика спальных кварталов со страниц глянцевых журналов, горячие уличные репрезенты и просто разговор на языке окраин».

За продакшен треков отвечал сам артист: prod. by Folkyway.

Последний альбом рэпера «Фолкивей» вышел 4 декабря 2020 года. На нем представлено 10 треков олдскульного джангла, сдобренных порцией бейслайна.

Folkpro — представитель чертановского рэп-гетто, который провел школьные годы в Англии. Первые треки он начал записывать в 2006 году, когда ему было 15 лет, а в 2014-м представил дебютный альбом «Абориген». С тех пор он записал с десяток полноформатных пластинок и EP.

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