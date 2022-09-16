Folkpro — представитель чертановского рэп-гетто, который провел школьные годы в Англии. Первые треки он начал записывать в 2006 году, когда ему было 15 лет, а в 2014-м представил дебютный альбом «Абориген». С тех пор он записал с десяток полноформатных пластинок и EP.