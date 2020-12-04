Folkpro выпустил новый альбом «Фолкивей»

Обложка пластинки нарисована вместе с петербургским художником RSNK. Послушать «Фолкивей» можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Бонусом к релизу выйдет игра «Bikelife», в которой нужно преодолевать препятствия на заднем колесе велосипеда. Она появится в интаграме артиста 10 декабря.

Folkpro — представитель чертановского рэп-гетто, который провел школьные годы в Англии. Первые треки он начал записывать в 2006 году, когда ему было 15 лет, а в 2014-м представил дебютный альбом «Абориген». С тех пор он записал с десяток полноформатных пластинок и EP, предыдущий мини-альбом — «Ячейка: Маленький ладан» — вышел совсем недавно, 16 октября.