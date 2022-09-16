Jane Air вернулись с первым за семь лет альбомом «Миелофон»

Российская альтернативная группа Jane Air опубликовала альбом «Миелофон» — первый с момента выхода пластинки «Черная гавань» в 2015 году. Послушать его можно здесь.

В треклист вошли 11 композиций. Новый полноформатник продолжает наработки «Гавани», но c еще чуть более легким звуком и увеличившимся объемом экспериментов, в первую очередь с хип-хопом и электронной музыкой. Также группа представила видео на заглавный трек.

Всего за 23 года существования группы музыканты успели выпустить восемь лонгплеев. Кроме «Черной гавани» и «Миелофона» это «Pull Ya? Let It Doll Go» (2002; именно там вышел хит «Junk»), «Jane Air» (2004), «Pere-Lachaise Любовь и немного смерти» (2006), «Sex & Violence» (2007), «Weekend Warriors» (2010) и «Иллюзия полета» (2012).

Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши Daily» — интервью с автором текста к треку «Junk» — Папой Смайком из регги-хардкор-группы «Пойманные муравьеды». Он рассказал, как создавалась одна из самых популярных песен Jane Air.