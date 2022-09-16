Секретный концерт Nickelback в клипе «San Quentin»

Сегодня в 12:16

Канадская группа Nickelback выпустила клип на трек «San Quentin», который войдет в грядущий альбом коллектива «Get Rollin’».

В ролике фанаты Nickelback получают сообщение о предстоящем секретном концерте группы и сбегаются к указанной точке. Там их ждет сцена и сами музыканты.

Сама песня «San Quentin» была написана после встречи фронтмена Чада Крюгера с надзирателем одноименной калифорнийской тюрьмы.