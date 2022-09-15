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Директор «Спартака» анонсировал перемены в клубе и приход иностранца на пост спортивного директора
Денис Ламехов
Сегодня в 19:30

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков сообщил, что в клубе появится новый спортивный директор, передает «Чемпионат.ру».

Им станет иностранец, чье имя пока не раскрывается. Назначения, по словам Мележикова, стоит ждать в скором времени. Для самого же клуба намечены «большие перемены», заявил гендиректор.

Предыдущим спортивным директором клуба был итальянец Лука Каттани, экс-глава скаутского отдела ПСЖ. При Каттани сменилось два тренера: Паоло Ваноли — также гражданин Италии — и испанец Гильермо Абаскаль.

Во время работы Каттани в клубе красно-белые сумели одержать победу в Кубке России. В последний раз «Спартак» побеждал в этом турнире в 2003 году. Каттани покинул команду в июле, проведя на должности семь месяцев. С тех пор этот пост остается вакантным.

22 августа о покупке 100% акций «Спартака» и его домашнего стадиона «Открытие Банк Арена» объявила нефтяная компания «Лукойл». Бизнесмен Леонид Федун перестал быть президентом клуба, сложил полномочия председателя совета директоров и вышел из его состава.

В «Лукойле» заявили, что намерены реализовать «ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом». Компания обещает создать «более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии».

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СпартакЛукойл
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Евгений МележиковПаоло Ваноли
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