«Лукойл» приобрел ФК «Спартак» и его стадион. Федун покинет все посты в клубе

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и его домашнего стадиона «Открытие Банк Арена». Сообщение появилось в телеграм-канале «Лукойла».

Предприниматель Леонид Федун перестанет быть президентом «Спартака», сложит с себя полномочия председателя совета директоров АО «ФК „Спартак-Москва“» и выйдет из его состава. Он не будет принимать участия в управлении клубом.

В ближайшее время «Лукойл» намерен реализовать «ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом». Компания обещает создать «более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии».

«Коммерсант» опубликовал цитату Федуна, посвященную окончанию сотрудничества: «Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании „Лукойл“ за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как „Спартак“. Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион».

Прощание — «это не некролог», добавил Федун. Он отметил, что новое руководство «Спартака» может рассчитывать на его помощь. Предприниматель владел и руководил клубом с 2004 года. «Лукойл» — генеральный спонсор «Спартака» уже более двадцати лет.

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