СМИ: «Ведьмака» продлили на два сезона вперед

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на четвертый и пятый сезоны. Об этом сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на источники.

По данным издания, сезоны будут сниматься друг за другом, а работа над сценариями начнется уже в ближайшее время. Официального подтверждения от Netflx на этот счет пока не было.

Redanian Intelligence подчеркивает, что такой подход одновременной съемки на ТВ встречается редко. Однако у стриминг-сервиса уже есть в этом опыт.

СМИ предполагают, что официально о продолжении сериала будет объявлено 24 сентября на мероприятии Tudum, поскольку третий сезон шоу также был подтвержден во время мероприятия в прошлом году.