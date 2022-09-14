Брендан Фрейзер произнес эмоциональную речь на фестивале в Торонто

Брендан Фрейзер произнес эмоциональную речь после получения награды на Международном фестивале в Торонто за главную роль в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.

Актер получил специальную награду TIFF Tribute Awards, которую вручил ему режиссер «Кита» Даррен Аронофски.

«Это что‑то новое для меня. Обычно я тот парень, который раздает эти вещи, и у меня это неплохо получается. Фокус вот в чем: левой рукой держи, правой рукой тряси. Я думаю, что последний раз, когда я ждал, пока мое имя произнесут вслух, чтобы получить награду, был в четвертом классе в Peewee Bowling League. Это был маленький кубок, но мама сказала, что это большая награда», — сказал Фрейзер.

Актер также поблагодарил Аронофски и писателя Сэмюэля Д. Хантера: «Искусство — это риск, и вы должны знать, что они рискнули мной, и я буду вечно благодарен им».

«„Кит“ — это история об искуплении парня по имени Чарли. Он прошел через значительные жизненные изменения и забыл, кто он такой и кого он любит. У него заканчивается время, чтобы сказать им об этом, если он вообще сможет это сделать. Но у него есть суперсила: Чарли может видеть хорошее в других, когда они не видят этого в себе. Я твердо убежден, что нам нужно немного больше такого в этом мире, потому что именно зрители дают кинематографу жизнь. Поэтому я должен поблагодарить вас, что вы оставили меня на работе, которую я люблю», — добавил Фрейзер.

Ранее на венецианском премьере «Кита» возвращение актера обратно в Голливуд было встречено шестиминутными овациями. Фрейзер, который сыграл 270-килограммового гея, прикованного к инвалидному креслу, не смог сдержать слез.

Картина «Кит» основана на одноименной пьесе Сэмюэля Д.Хантера, рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограмм. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью после того, как бросил семью ради любовника-гея, который позже умер. Он набрал большой вес из‑за переедания, вызванного горем утраты.

TIFF Tribute Awards — награда, которую вручают за выдающийся вклад в мировом кинематографе на фестивале в Торонто. Ее чаще всего называют главной наградой на пути к «Оскару», так как в последние годы именно она доставалась претендентам на премию, которые смогли удивить критиков.