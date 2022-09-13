Юристы Алены Долецкой обратилась в мэрию Москвы в связи с аварией с участием курьера

Юристы бывшего главного редактора Vogue Russia Алены Долецкой обратились в мэрию Москвы с официальным письмом. В нем они предложили создать комиссию для «устранения пробелов в законодательстве», рассказала в инстаграме* журналистка.

Долецкая надеется, что руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов отреагирует на ее обращение. Оно последовало за аварией с участием курьера на электровелосипеде, который сбил Долецкую на пешеходном переходе в июне.

Тогда журналистка получила перелом руки и многочисленные ушибы, а курьер скрылся с места происшествия. В компании Delivery Club, на которую работал мужчина, извинились перед Долецкой и пообещали уволить сотрудника, если его вина подтвердится.

«Поясню: большая часть людей, которые были легко, средне или тяжело травмированы курьерами разных доставок, были не в состоянии получить компенсации за нанесенные травмы и ущерб (оплата медицинских услуг, уход за больным, издержки по больничным листам, морально-психологические травмы) от этих компаний», — заявила теперь Долецкая.

Она подчеркнула, что «в правилах дорожного движения до сих пор не внесены необходимые законы по передвижению электросамокатов и электровелосипедов». «Эту ситуацию пора решать на высоком государственном уровне», — добавила экс-главред Vogue Russia.

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