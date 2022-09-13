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вчера в 21:10
Reuters: Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:09

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября, из‑за санкций против этих стран, сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что вариант личного присутствия Владимира Путина на похоронах Елизаветы II не рассматривается. Ответить на вопрос, кто будет представлять Россию, он тоже не смог: «Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями».

На похороны Елизаветы II по плану должны приехать около 500 высокопоставленных гостей, приглашения были разосланы главам государств большинства стран. По данным Sky News, Иран будет представлен на церемонии лишь на уровне посла.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. Британский престол после смерти монарха занял ее старший сын Чарлз, он стал королем Карлом III.

После начала боевых действий на территории Украины власти Великобритании ввели санкции против ряда российских политиков, в том числе Путина.

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