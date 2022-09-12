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Издатели рассказали, о чем будет новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Он выйдет в октябре
Денис Ламехов
Сегодня в 17:41

В «Редакции Елены Шубиной» издательства «АСТ» рассказали, чему будет посвящен новый роман прозаика и литературоведа Евгения Водолазкина «Чагин» — он выйдет в октябре 2022 года. Сообщение приводит ТАСС.

Главным героем книги станет архивист, сотрудник Городской библиотеки Петербурга Исидор Чагин, обладающий даром мнемониста, способностью запоминать большие объемы данных. В результате он оказывается неспособен отделить собственный опыт от чужого, а реальность — от вымысла.

«Евгений Водолазкин не раз говорил, что главные герои его произведений — это время и память. Но, пожалуй, впервые у этого автора понятия эти персонифицированы непосредственно в главном герое, человеке, обладающим уникальным даром запоминать все, не забывать ничего.

Потаенные истории — совсем далекие (Генрих Шлиман, Даниэль Дефо) или условно близкие — студенческие кружки 50-х, и сам город Петербург, и Лондон, и старинный русский город Тотьма — это все части единого полотна романа, по которому вышивается канва жизни архивиста Чагина. Кто же он, трагическая фигура или рыцарь, пытающийся противостоять стихии безжалостного времени?»
Елена Шубина
Руководительница «Редакции Елены Шубиной»

О скором выходе романа стало известно в конце августа, но тогда детали сюжета книги не раскрывались.

Водолазкин — обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Одни из самых знаменитых его работ — «Брисбен», «Авиатор» и «Лавр».

Предлагаем перечитать архивный материал, в котором «Афиша Daily» зафиксировала фрагменты публичной дискуссии Евгения Водолазкина с филологом и писателем Андреем Аствацатуровым.

Они побеседовали о «Брисбене» и связанном с ним явлении «как бы биографии», а также о сексе, смерти и социальных сетях.

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