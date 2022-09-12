Издатели рассказали, о чем будет новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Он выйдет в октябре

«Евгений Водолазкин не раз говорил, что главные герои его произведений — это время и память. Но, пожалуй, впервые у этого автора понятия эти персонифицированы непосредственно в главном герое, человеке, обладающим уникальным даром запоминать все, не забывать ничего.

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Потаенные истории — совсем далекие (Генрих Шлиман, Даниэль Дефо) или условно близкие — студенческие кружки 50-х, и сам город Петербург, и Лондон, и старинный русский город Тотьма — это все части единого полотна романа, по которому вышивается канва жизни архивиста Чагина. Кто же он, трагическая фигура или рыцарь, пытающийся противостоять стихии безжалостного времени?»

Елена Шубина Руководительница «Редакции Елены Шубиной»