Издатели рассказали, о чем будет новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Он выйдет в октябре

В «Редакции Елены Шубиной» издательства «АСТ» рассказали, чему будет посвящен новый роман прозаика и литературоведа Евгения Водолазкина «Чагин» — он выйдет в октябре 2022 года. Сообщение приводит ТАСС.
Главным героем книги станет архивист, сотрудник Городской библиотеки Петербурга Исидор Чагин, обладающий даром мнемониста, способностью запоминать большие объемы данных. В результате он оказывается неспособен отделить собственный опыт от чужого, а реальность — от вымысла.
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Потаенные истории — совсем далекие (Генрих Шлиман, Даниэль Дефо) или условно близкие — студенческие кружки 50-х, и сам город Петербург, и Лондон, и старинный русский город Тотьма — это все части единого полотна романа, по которому вышивается канва жизни архивиста Чагина. Кто же он, трагическая фигура или рыцарь, пытающийся противостоять стихии безжалостного времени?»
О скором выходе романа стало известно в конце августа, но тогда детали сюжета книги не раскрывались.
Водолазкин — обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Одни из самых знаменитых его работ — «Брисбен», «Авиатор» и «Лавр».
Предлагаем перечитать архивный материал, в котором «Афиша Daily» зафиксировала фрагменты публичной дискуссии Евгения Водолазкина с филологом и писателем Андреем Аствацатуровым.
Они побеседовали о «Брисбене» и связанном с ним явлении «как бы биографии», а также о сексе, смерти и социальных сетях.