Новый роман Евгения Водолазкина «Чагин» выйдет в октябре 2022 года

Новый роман прозаика и литературоведа Евгения Водолазкина выйдет в октябре 2022 года. Книга получит название «Чагин», пишет «Собака.ru».
Книгу выпустит «Редакция Елены Шубиной». Точная дата выхода, подробности о выборе заглавия и сюжет романа пока не раскрываются.
Водолазкин — обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Одни из самых знаменитых его работ — «Брисбен», «Авиатор» и «Лавр».
Предлагаем перечитать архивный материал, в котором «Афиша Daily» зафиксировала фрагменты публичной дискуссии Евгения Водолазкина с филологом и писателем Андреем Аствацатуровым.
Они побеседовали о «Брисбене» и связанном с ним явлении «как бы биографии», а также о сексе, смерти и социальных сетях.
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