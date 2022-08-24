Новый роман Евгения Водолазкина «Чагин» выйдет в октябре 2022 года

Новый роман прозаика и литературоведа Евгения Водолазкина выйдет в октябре 2022 года. Книга получит название «Чагин», пишет «Собака.ru».

Книгу выпустит «Редакция Елены Шубиной». Точная дата выхода, подробности о выборе заглавия и сюжет романа пока не раскрываются.

Водолазкин — обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Одни из самых знаменитых его работ — «Брисбен», «Авиатор» и «Лавр».

Предлагаем перечитать архивный материал, в котором «Афиша Daily» зафиксировала фрагменты публичной дискуссии Евгения Водолазкина с филологом и писателем Андреем Аствацатуровым.

Они побеседовали о «Брисбене» и связанном с ним явлении «как бы биографии», а также о сексе, смерти и социальных сетях.

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