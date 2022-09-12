В Роскосмосе назвали самые зеленые города-миллионники России

Роскосмос проанализировал спутниковые снимки и составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения. Результаты исследования опубликованы на сайте госкорпорации.
Первое место в рейтинге заняла Пермь, 35% территории которой занимают зеленые насаждения. Далее по списку:
- Екатеринбург (31%)
- Уфа (30,9%)
- Самара (30,3%)
- Воронеж (23,3%)
- Ростов-на-Дону (26,6%)
- Москва (18,8%)
- Новосибирск (17%)
- Нижний Новгород (16%)
- Волгоград (15,9%)
- Челябинск (13,8%)
- Казань (11,7%)
- Красноярск (9,3%)
- Петербург (8,9%)
- Омск (8,6%)
- Краснодар (8,1%)
Площадь озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. Границы плотно застроенных районов выделяли эксперты. А парки, лесопарки, скверы и скопления деревьев внутри дворов определяла нейросеть на основе спутниковых снимков.
Ранее «2ГИС» и «СберИндекс» составили рейтинг городов-миллионников по росту трат на культурный отдых. Первые три строчки в нем заняли Москва, Петербург и Воронеж.