В Роскосмосе назвали самые зеленые города-миллионники России

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Роскосмос проанализировал спутниковые снимки и составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения. Результаты исследования опубликованы на сайте госкорпорации.

Первое место в рейтинге заняла Пермь, 35% территории которой занимают зеленые насаждения. Далее по списку:

Екатеринбург (31%)

Уфа (30,9%)

Самара (30,3%)

Воронеж (23,3%)

Ростов-на-Дону (26,6%)

Москва (18,8%)

Новосибирск (17%)

Нижний Новгород (16%)

Волгоград (15,9%)

Челябинск (13,8%)

Казань (11,7%)

Красноярск (9,3%)

Петербург (8,9%)

Омск (8,6%)

Краснодар (8,1%)

Площадь озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. Границы плотно застроенных районов выделяли эксперты. А парки, лесопарки, скверы и скопления деревьев внутри дворов определяла нейросеть на основе спутниковых снимков.

Ранее «2ГИС» и «СберИндекс» составили рейтинг городов-миллионников по росту трат на культурный отдых. Первые три строчки в нем заняли Москва, Петербург и Воронеж.