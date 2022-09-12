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В Роскосмосе назвали самые зеленые города-миллионники России
Семён Гудошников
Сегодня в 14:57

Роскосмос проанализировал спутниковые снимки и составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения. Результаты исследования опубликованы на сайте госкорпорации.

Первое место в рейтинге заняла Пермь, 35% территории которой занимают зеленые насаждения. Далее по списку:

  • Екатеринбург (31%)
  • Уфа (30,9%)
  • Самара (30,3%)
  • Воронеж (23,3%)
  • Ростов-на-Дону (26,6%)
  • Москва (18,8%)
  • Новосибирск (17%)
  • Нижний Новгород (16%)
  • Волгоград (15,9%)
  • Челябинск (13,8%)
  • Казань (11,7%)
  • Красноярск (9,3%)
  • Петербург (8,9%)
  • Омск (8,6%)
  • Краснодар (8,1%)

Площадь озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. Границы плотно застроенных районов выделяли эксперты. А парки, лесопарки, скверы и скопления деревьев внутри дворов определяла нейросеть на основе спутниковых снимков.

Ранее «2ГИС» и «СберИндекс» составили рейтинг городов-миллионников по росту трат на культурный отдых. Первые три строчки в нем заняли Москва, Петербург и Воронеж.

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