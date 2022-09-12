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Глава Крыма пригрозил жителям республики уголовным наказанием за украинские песни и лозунги
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:37

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям республики уголовным наказанием за исполнение украинских песен и «националистических гимнов». Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, организаторов и участников публичных мероприятий, на которых это происходит, необходимо привлекать к уголовной ответственности, освобождать от занимаемых должностей и лишать возможности вести бизнес на территории России. Аксенов пообещал крымчанам «жесткую реакцию», с подобными случаями будут работать ФСБ, МВД, прокуратура и другие «соответствующие органы».

«Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — добавил он.

27 июля суд в Крыму оштрафовал на 30 тыс. рублей местного жителя, заставившего тракториста сорвать с техники наклейку в виде буквы Z. 17 августа оштрафовали посетителя караоке-бара за заказ украинской националистической песни.

В июне крымский суд постановил снести автосервис, в котором отказались обслуживать грузовик с буквой Z, потому что он построен незаконно.

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ФСБ
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Сергей Аксенов
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