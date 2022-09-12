Глава Крыма пригрозил жителям республики уголовным наказанием за украинские песни и лозунги

По его словам, организаторов и участников публичных мероприятий, на которых это происходит, необходимо привлекать к уголовной ответственности, освобождать от занимаемых должностей и лишать возможности вести бизнес на территории России. Аксенов пообещал крымчанам «жесткую реакцию», с подобными случаями будут работать ФСБ , МВД, прокуратура и другие «соответствующие органы».

«Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — добавил он.