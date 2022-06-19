Суд в Крыму постановил снести автосервис из‑за отказа обслуживать грузовик с буквой Z

Суд в Крыму постановил снести автосервис, в котором отказались обслуживать грузовик с буквой Z, потому что он построен незаконно. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, записанное водителем грузовика с российской военной символикой. 11 июня мужчины приехали в поселок Видное и хотели вулканизировать шины, но в автосервисе им якобы отказали под предлогом «военным не помогаем».

Владелец станции техобслуживания Вилен Сейтосманов выложил ролик, в котором объяснил, что посетителям отказали не из‑за политических взглядов, а потому, что сервис не может обслуживать КАМАЗы. Кроме того, с просьбой к автосервису обратились ночью, когда работники уже ушли по домам.

«Осторожно, новости» пишут, что после инцидента данные и номера владельцев сервиса слили в сеть, а на воротах появились надписи «Мразь», «Тварь» и Z.