Reuters: МАГАТЭ призовет Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС подготовил проект резолюции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Проект, разработанный, по словам дипломатов, Польшей и Канадой, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины. Цель резолюции — оказать давление на РФ, чтобы она покинула ЗАЭС.

В черновике резолюции говорится, что правление МАГАТЭ «осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции».

По мнению МАГАТЭ, нахождение военных на станции и ее обстрелы создают риск катастрофических последствий, включая ядерную аварию. Совет управляющих также подчеркивает недавний призыв главы организации Рафаэля Гросси к созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

В начале сентября делегация МАГАТЭ съездила с инспекцией на ЗАЭС. По ее итогам 6 сентября специалисты организации опубликовали доклад. В нем заявляется о нарушении принципов ядерной безопасности на станции, включая целый ряд ее физических повреждений. Организация призывала предотвратить обстрелы АЭС и установить вокруг нее защитную зону.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России. В последние месяцы территория АЭС подвергается обстрелам. Из‑за этого 25 августа и 5 сентября, по утверждению украинского «Энергоатома», станция оказалась полностью отключена от сети (первый и второй раз в своей истории). Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.