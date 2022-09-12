Российские разработчики выступили против принудительного лицензирования иностранного ПО

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (объединяет 240 российских разработчиков) подготовила критикующий отзыв на законопроект о принудительном лицензировании. С документом ознакомился «Коммерсант».

Механизм использования контента из недружественных стран фактически без разрешения правообладателя «несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков», следует из отзыва. Даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения владельца прав может привести к уязвимостям, отметил глава «Отечественного софта» Ренат Лашин.

В ассоциации не исключают, что в других странах могут ввести аналогичный механизм в отношении российского ПО, за которым последует «повторный отток IT-специалистов за рубеж».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) с доводами «Отечественного софта» не согласились: цель поправок — позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО, пояснили там. Свои отзывы также должны предоставить еще два объединения из сферы IT.

Законопроект о принудительном лицензировании контента внесли в Госдуму в августе. Представители крупнейших российских онлайн-кинотеатров назвали предлагаемый механизм легализацией пиратства, а книгоиздатели и кинотеатры его поддержали.

