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11:55
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании. Его называют легализацией пиратства
Сегодня в 15:09

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, который представители крупнейших российских онлайн-кинотеатров назвали легализацией пиратства. Об этом стало известно из публикации на сайте Думы.

Авторы инициативы считают, что она защитит российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», а также зарубежных авторов, права на произведения которых перестали предоставлять российским сервисам.

Депутат Андрей Кузнецов заявляет, что законопроект предотвратит развитие пиратства. Он позволит компаниям получать лицензию на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» вопреки отзыву лицензии от правообладателей.

Принудительная лицензия будет применяться в случае, если объект авторских и смежных прав полностью перестал быть доступен на рынке. Аналогичная мера уже применяется для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Обладатели прав на контент, согласно законопроекту, будут получать выплаты за использование их произведений на спецсчета. Доступ к ним можно будет получить в правительственной комиссии.

Ранее против принудительного лицензирования выступала ассоциация «Интернет-видео», в которую входят такие онлайн-кинотеатры, как ivi, Okko, «Амедиатека», Start и Viju. Она обратилась в администрацию президента, Минкульт, Минцифры и другие ведомства с просьбой не принимать законопроект.

В ассоциации отмечали, что принудительное лицензирование может привести к остановке работы российских сервисов на иностранных устройствах, — это лишит компании порядка 70–90% зрителей. В связи с этим риском онлайн-кинотеатры, по мнению ассоциации, вряд ли прибегнут к принудительному лицензированию. Однако им могут заинтересоваться пираты.

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