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Лавров не исключил участие Путина в саммите G20
Виктория Шанина
Сегодня в 13:41

Глава МИД России Сергей Лавров не видит проблем для участия президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» на Бали. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать», — сказал российский министр иностранных дел.

По его словам, когда западные лидеры обращаются в МИД по поводу контактов с Путиным, их «всегда встречают понимание и согласие».

В августе о планах Владимира Путина приехать на саммит G20 заявлял президент Индонезии Джоко Видодо. Он сказал, что Путин лично сообщил ему о намерении приехать, и что между лидерами крупных стран «должно быть достаточно пространства для диалога».

Посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости сказал, что страна готова обеспечить безопасность президента России на саммите «Большой двадцатки».

G20 — это геополитическое сообщество, в которое входит Евросоюз и 19 стран-участниц. В их числе Германия, Австралия, Канада, Китай, Великобритания, Россия, Мексика, США, Франция, Япония и другие государства.

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