Президент Индонезии: Путин планирует приехать на саммит G20 на Бали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно посетить саммит G20 на Бали. Об этом сообщил глава Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg.

По словам Видодо, Путин лично сообщил ему о намерении приехать. Кроме того, она заявил, что между лидерами крупных стран «должно быть достаточно пространства для диалога».

В МИД Китая не ответили на запрос Bloomberg о комментарии. Отмечается, что Си Цзиньпин не выезжал из страны с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Саммит G20 на индонезийском острове Бали запланирован на 15–16 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что решение об очном или заочном формате участия Путина в мероприятии еще не принято.