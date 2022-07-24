Вышел первый трейлер сиквела «Черной пантеры»

На ютьюб-канале Marvel Entertainment появился официальный трейлер фэнтези боевика «Черная пантера: Ваканда навеки» — продолжения «Черной пантеры».
Он посвящен погибшему актеру Чедвику Боузману, который исполнял роль Т’Чаллы, короля Ваканды. В трейлере появляются новые персонажи — принц Атлантиды Нэмор и изобретательница Рири Уильямс.
В ролике играет саундтрек Wakanda Forever Prologue, который начинается со слов «No, woman, no cry». Его пока нельзя послушать отдельно — официальный релиз композиции состоится 25 июля.
Режиссером вновь выступил Райан Куглер. В главных ролях: Летишиа Райт, Мартин Фриман, Теноч Уэрта, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Данай Гурира.
Глобальная премьера запланирована на 11 ноября 2022 года.