Вышел первый трейлер сиквела «Черной пантеры»

На ютьюб-канале Marvel Entertainment появился официальный трейлер фэнтези боевика «Черная пантера: Ваканда навеки» — продолжения «Черной пантеры».

Он посвящен погибшему актеру Чедвику Боузману, который исполнял роль Т’Чаллы, короля Ваканды. В трейлере появляются новые персонажи — принц Атлантиды Нэмор и изобретательница Рири Уильямс.

В ролике играет саундтрек Wakanda Forever Prologue, который начинается со слов «No, woman, no cry». Его пока нельзя послушать отдельно — официальный релиз композиции состоится 25 июля.