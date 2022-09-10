Сотрудник Росгвардии умер после нападения в Курской области. Бастрыкин поручил возбудить дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что один из сотрудников Росгвардии получил ранение и в последующем скончался.
9 сентября сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия в Суджанском районе Курской области. В этот момент на них напали неизвестные. Их личность до сих пор не установлена.
Baza описывает версию произошедшего так: в лесу неподалеку от Суджи были обнаружены двое вооруженных мужчин, вступивших в перестрелку с росгвардейцами.
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