В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один человек ранен

В Курской области неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов и ранили одного из них. Об этом сообщили в телеграм-канале властей региона.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и бдительность и сообщать о подозрительных людях. Полиция ищет ответственных за нападение. По информации Mash, в городе Суджа ввели план «Перехван».

Пострадавшими, как сообщает источник, были сотрудники Росгвардии, служившие на блокпосту у объездной автодороги. Они попытались остановить «Газель», из которой открыли стрельбу.

Телеграм-канал Baza описывает другую версию произошедшего. По сведениям СМИ, в лесу неподалеку от Суджи были обнаружены двое вооруженных мужчин, вступивших в перестрелку с росгвардейцами.