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Минюст признал иноагентами Тамару Эйдельман, Майкла Наки, Валерия Соловья и других
Семён Гудошников
Вчера в 18:25

Минюст внес в список СМИ — иностранных агентов политолога Валерия Соловья, екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву и журналиста «Радио Свобода»* Андрея Афанасьева. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также в реестр министерства попала организация журналиста и фандрайзера Мити Алешковского* ООО «Время колокольчиков».

Пополнился и список физлиц-иноагентов. В него внесли журналистку и писательницу Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман и журналиста Майкла Наки.

Несколькими часами ранее Минюст исключил петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие» из реестра НКО — иностранных агентов.

Традиционно изменения в списках Минюста происходят по пятницам. В прошлый раз в них попали лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, предприниматель Борис Зимин, экс-руководитель ФБК** Иван Жданов, журналистка Екатерина Гордеева*, телеведущий Михаил Шац, главред издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, бывший московский мундеп Юлия Галямина и другие.

*Признаны иноагентами.

**ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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