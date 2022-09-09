В кинотеатре «Пионер» прошла премьера нового комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина

8 сентября в московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера комедийного сериала Okko «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».

Премьерные эпизоды сериала представила творческая команда проекта. В ее состав вошли режиссер Алексей Кузмин-Тарасов, автор сценария Александр Цыпкин, продюсеры Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая, исполнители главных ролей Елена Лядова, Антон Филипенко, Макар Хлебников, Агриппина Стеклова и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Гостями показа стали Константин Хабенский, Александр Акопов, Евгений Сангаджиев, Оксана Лаврентьева, Маргарита Аброськина, Анна Седокова, Елена Летучая, Надежда Стрелец, Рената Пиотровски, Ольга Карпуть, Владимир Варнава, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и другие.

Сериал рассказывает историю успешного адвоката Анны, которая, не стесняясь, говорит своей давней подруге Ларисе, что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных кандидата — молодой технократ-педант и возрастной бизнесмен-гуляка.

В шоу снялись Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко и другие.

Проект «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» уже доступен на Okko. Посмотреть трейлер можно здесь.